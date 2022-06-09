Подяка Києву: ROXOLANA повернулась у столицю і представила нове ностальгійне відео

Співачка ROXOLANA, яка цьогоріч стала зіркою Нацвідбору Євробачення, випустила новий кліп на пісню "Тримайся". Прем'єра треку відбулась місяць тому, а от кадри з Києва прихильники побачили вперше.

Новий відеокліп ROXOLANA став своєрідною присвятою українській столиці, адже місто витримало наступ росіян та не здалось.

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Київ мужньо витримав оборону у перші місяці війни, а тепер він став домом для багатьох людей зі зруйнованих та окупованих міст, які залишились без власних домівок. Київ став для мене символом усіх українських міст і містечок, які продовжують триматися попри все! Водночас це відео – данина мужності нашим військовим, хлопцям і дівчатам з ЗСУ і усіх ТРО, які захистили наш Київ і продовжують боротися за всю Україну,

– поділилась ROXOLANA.

Ностальгійне відео улюбленими вулицями киян зворушує і наштовхує на спогади, тому усі глядачам це відео прийдеться до душі. У синглі "Тримайся" ROXOLANA нагадує про найвідоміші меми останніх місяців, закликаючи усіх українців підтримувати одне одного. Зазначимо, що прем'єра пісні "Тримайся" відбулась в одній з частин ЗСУ під час виступу співачки перед військовими.

ROXOLANA – Тримайся: відео онлайн

Трішки про благодійність

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Також артистка розповіла про результати благодійної ініціативи "Врятуй мою мрію", яку вона запустила у квітні для допомоги дітям-переселенцям. За два місяці проєкту було зібрано близько 180 тисяч гривень і за них здійснено близько 100 "мрій". Діти могли залишати у кількох скриньках по Львову свої анкети-побажання або ж заповнювати форму на сайті, і ROXOLANA намагалась усе здійснити. У цьому їй допомагали й інші колеги, зокрема Позитив, який подарував один з 28 музичних інструментів – синтезатор для дівчинки з Сум.

"Ми отримали дуже велику кількість бажань від діток. Вони були дуже різні і, часом, дуже зворушливі, наприклад, один хлопчик написав, що мріє відремонтувати свій пошкоджений будинок… А найнесподіванішою серед всіх стала мрія отримати автограф DZIDZIO – рада, що і її нам вдалося здійснити. По географії листів можна було вивчати гарячі точки України – ми спілкувались з родинами з Лисичанська, Харкова, Чернігова, Ірпеня, Дружківки, Кривого Рогу", – поділилась ROXOLANA.



ROXOLANA здійснила 100 дитячих мрій / Фото пресслужби