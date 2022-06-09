Новый видеоклип ROXOLANA стал своеобразным посвящением украинской столице, ведь город выдержал наступление россиян и не сдался.

К слову О Чернобаевке и крейсере "Москва": ROXOLANA ободрила украинцев новым хитом

Киев мужественно выдержал оборону в первые месяцы войны, а теперь стал домом для многих людей из разрушенных и оккупированных городов, которые остались без собственных домов. Киев стал для меня символом всех украинских городов и городков, которые продолжают держаться, несмотря ни на что! В то же время, это видео – дань мужества нашим военным, ребятам из ВСУ и всех ТРО, которые защитили наш Киев и продолжают бороться за всю Украину,

– поделилась ROXOLANA.

Ностальгическое видео по любимым улицам киевлян трогает и наталкивает на воспоминания, поэтому все зрителям это видео придется по душе. В сингле "Держись" ROXOLANA напоминает о самых известных мемах последних месяцев, призывая всех украинцев поддерживать друг друга. Отметим, что премьера песни "Держись" состоялась в одной из частей ВСУ во время выступления певицы перед военными.

ROXOLANA – Держись: видео онлайн

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Немного о благотворительности

Также артистка рассказала о результатах благотворительной инициативы "Спаси мою мечту", которую она запустила в апреле для помощи детям-переселенцам. За два месяца проекта было собрано около 180 тысяч гривен и за них было осуществлено около 100 "мечт". Дети могли оставлять в нескольких ящиках по Львову свои анкеты-пожелания или заполнять форму на сайте, и ROXOLANA пыталась все осуществить. В этом ей помогали и другие коллеги, в частности Позитив, подаривший один из 28 музыкальных инструментов – синтезатор для девочки из Сум.

"Мы получили очень большое количество желаний от деток. Они были очень разные и, иногда, очень трогательные, например, один мальчик написал, что мечтает отремонтировать свой поврежденный дом… А самой неожиданной среди всех стала мечта получить автограф DZIDZIO – рада, что и ее нам удалось осуществить. По географии писем можно было изучать горячие точки Украины – мы общались с семьями из Лисичанска, Харькова, Чернигова, Ирпеня, Дружковки, Кривого Рога", – поделилась ROXOLANA.



ROXOLANA осуществила 100 детских мечтаний / Фото прессслужбы