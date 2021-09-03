Подвійне щастя звалилося на голову, – дружина Дмитра Комарова про знайомство з чоловіком

Українська ведуча Олександра Кучеренко пригадала знайомство із зірковим чоловіком Дмитром Комаровим. Вона опублікувала фото з конкурсу "Міс Україна-2016", напередодні якого вперше зустрілась з мандрівником.

Відома українська ведуча та дружина мандрівника Дмитра Комарова опублікувала на особистій сторінці архівне фото. Вона вирішила поділитися з прихильниками одним зі спогадів.

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Олександра Кучеренко пригадала знайомство з Комаровим

Дружина Дмитра Комарова показала фото, зроблене 2 вересня 2016 року. Тоді відбувся фінал Національного конкурсу краси "Міс Україна-2016". Корону головної красуні отримала Олександра Кучеренко.

Дмитро Комаров був одним із суддів конкурсу. Він поставив дівчині найвищі бали. Саме після "Міс України-2016" зав'язалися стосунки між парою.

Олександра Кучеренко позувала на світлині в атласній помаранчевій сукні, з сережками-підвісками та заповітною короною. Дмитро Комаров ніжно обійняв переможницю конкурсу за талію.

У цей день рівно 5 років тому. Подвійне щастя звалилося на голову,

– підписала фото Олександра Кучеренко.



Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

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