Олена Зеленська має відмінний смак в одязі, що демонструє під час кожного публічного виходу. На форумі вона вкотре підкорила присутніх елегантним аутфітом.

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Стильний look Олени Зеленської

Перша леді вийшла на сцену в класичному костюмі смарагдового кольору, що складався з подовженого піджака та широких штанів. Варто зазначити, що такий колір актуальний саме в цьому сезоні. Особливого шарму образові додавали золотисті ґудзики, на які застібався піджак.

Волосся Зеленська вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.

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У дописі Олена розповіла, про що був її виступ на форумі "Україна 30. Здорова Україна". Під час промови Зеленська вкотре порушила питання реформи системи шкільного харчування безпосередньо перед освітянами, управлінцями галузі освіти, представниками органів місцевого самоврядування, батьками.

Перша леді наголосила, що збереження здоров'я дітей з юного віку – одне з найважливіших завдань держави: "За даними ЮНІСЕФ, існування програми шкільного харчування є одним з небагатьох чинників, які позитивно впливають не лише на бажання відвідувати школу, а й на рівень навчання в цілому. Учні, які мали збалансоване харчування, показували вищі бали під час когнітивних, мовних та математичних тестів".

Олена Зеленська зазначила, що Україні потрібно пройти довгий шлях, адже ця реформа стосується не лише харчування, а й найголовнішого – здоров'я. А здорова Україна – це і є країна майбутнього, країна наших дітей.