Почула українську, – Оля Полякова розповіла, як зустріла жінку з Ірпеня, у якої вбили чоловіка

Українська співачка Оля Полякова зізналась, що одного разу зустріла в Туреччині жінку з Ірпеня. Вона виїхала з міста після всіх жахів, які там чинили російські військові.

Українська співачка Оля Полякова дає концерти чи співає гімн на матчах у різних країнах, тож часто зустрічає там своїх фанів. Одного разу в Туреччині вона також зустріла жінку з Ірпеня.

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Оля Полякова зустріла жінку з Ірпеня

Виконавиця розповіла, що на матчі в Туреччині розмовляла українською. Рідну мову почула жінка, й одразу кинулась їй на груди.

Я була на благодійному матчі в Туреччині й стояла розмовляла зі своїм помічником українською мовою. І ззаду підходить жінка, кидається мені в груди й починає плакати: "Боже, ви з України!" Я її обійняла і теж стою ридаю. Ми хвилин 5, а може і 10 ось так стояли плакали,

– зізналась зірка.

"Потім вона підіймає голову, дивиться на мене і каже: "Боже, ви Оля Полякова". Я говорю: "А ви мене обіймаєте і навіть не знаєте кого?". Вона відповідає: "Ні, я просто почула українську мову, тому до вас підійшла". Вона з Ірпеня. Вивезла звідти 15-річну доньку, чоловіка вбили у неї на очах. Він був тренером з боксу", – додала Оля Полякова.

Співачка вирішила запитати в українки, що було потім. Але жінка вирішила не розповідати їй всіх жахів, які пережила, лише сказала, що там було страшно.

Просто немає слів. Можна тільки обійняти й сказати "тримайся". Те, що люди пережили, які втрати, які жахи. Це неможливо,

– додала артистка.

Звірства росіян на Київщині

Частина Київської області близько місяця перебувала під окупацією російських військ. За цей час окупанти знущались з цивільного населення: людей жорстоко вбивали, піддавали катуванням та насиллю, як фізичному, так і сексуальному.

На початку травня Служба безпеки України встановила особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру.

Нещодавно українські правоохоронці зуміли ідентифікували вже другого російського військового, який причетний до звірств на Київщині. Йому також оголосили підозру.