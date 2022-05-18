Украинская певица Оля Полякова дает концерты или поет гимн на матчах в разных странах, поэтому часто встречает там своих фанатов. Однажды в Турции она тоже встретила женщину из Ирпеня.

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Оля Полякова встретила женщину из Ирпеня

Исполнительница рассказала, что на матче в Турции разговаривала по-украински. Родную речь услышала женщина, и сразу бросилась ей на грудь.

Я была на благотворительном матче в Турции и говорила со своим помощником на украинском языке. И сзади подходит женщина, бросается мне в грудь и начинает плакать: "Боже, вы из Украины!" Я ее обняла и тоже стою рыдаю. Мы минут 5, а может и 10 вот так стояли плакали,

– призналась звезда.

"Потом она поднимает голову, смотрит на меня и говорит: "Боже, вы Оля Полякова". Я говорю: "А вы меня обнимаете и даже не знаете кого?". Она отвечает: "Нет, я просто услышала украинский язык, поэтому к вас подошла". Она из Ирпеня. Вывезла оттуда 15-летнюю дочь, мужчину убили у нее на глазах. Он был тренером по боксу", – добавила Оля Полякова.

Певица решила спросить у украинки, что было потом. Но женщина решила не рассказывать ей всех переживших ужасов, только сказала, что там было страшно.

Просто нет слов. Можно только обнять и сказать "держись". То, что люди пережили, какие потери, какие ужасы. Это невозможно,

– добавила артистка.

Напомним, Оля Полякова пересиживает войну с дочерьми за границей. Но она намекнула, что скоро приедет в Украину, но без детей. Звезда очень скучает по мужчине.

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