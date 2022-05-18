Українська співачка Оля Полякова дає концерти чи співає гімн на матчах у різних країнах, тож часто зустрічає там своїх фанів. Одного разу в Туреччині вона також зустріла жінку з Ірпеня.

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Оля Полякова зустріла жінку з Ірпеня

Виконавиця розповіла, що на матчі в Туреччині розмовляла українською. Рідну мову почула жінка, й одразу кинулась їй на груди.

Я була на благодійному матчі в Туреччині й стояла розмовляла зі своїм помічником українською мовою. І ззаду підходить жінка, кидається мені в груди й починає плакати: "Боже, ви з України!" Я її обійняла і теж стою ридаю. Ми хвилин 5, а може і 10 ось так стояли плакали,

– зізналась зірка.

"Потім вона підіймає голову, дивиться на мене і каже: "Боже, ви Оля Полякова". Я говорю: "А ви мене обіймаєте і навіть не знаєте кого?". Вона відповідає: "Ні, я просто почула українську мову, тому до вас підійшла". Вона з Ірпеня. Вивезла звідти 15-річну доньку, чоловіка вбили у неї на очах. Він був тренером з боксу", – додала Оля Полякова.

Співачка вирішила запитати в українки, що було потім. Але жінка вирішила не розповідати їй всіх жахів, які пережила, лише сказала, що там було страшно.

Просто немає слів. Можна тільки обійняти й сказати "тримайся". Те, що люди пережили, які втрати, які жахи. Це неможливо,

– додала артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова пересиджує війну з доньками за кордоном. Та вона натякнула, що скоро приїде в Україну, але без дітей. Зірка дуже сумує за чоловіком.

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