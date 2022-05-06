Почав задихатися, – маленькому синові Ілони Гвоздьової стало погано в Італії
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Хореографиня Ілона Гвоздьова разом з дітьми зараз перебуває в Італії. Там її маленькому синові Домініку вночі стало погано, він почав задихатися. Довелося їхати до лікарні.
Хореографиня повідомила про те, що сталося з сином, на особистій сторінці в інстаграмі. В Домініка трапився жахливий приступ плачу, після чого він почав задихатися власною слиною.
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Недовго думаючи, я надала першу допомогу при таких випадках, діяла інтуїтивно і швидко! Все обійшлося, але вночі дитині знов стало зле і ми з Джанфранко (власник дому, де ми проживаємо) поїхали на пошуки педіатрії,
– розповіла Ілона.
У містечку, де зупинилася Гвоздьова, дитяча лікарня працює лише вдень і лише раз на тиждень. Тому спочатку вони поїхали в Браччано, але там відмовили в прийомі, бо немає дитячого відділення. Тоді лікарі направили їх в інше містечко, яке розташоване майже за 40 кілометрів від того, де вони проживають.
У цілодобовій лікарні Ілону з сином зустріла медсестра. Домініка оглянули, зробити тест на COVID-19, поставили діагноз, назначили курс лікування, написали адреси інших лікарів, якщо раптом знадобляться, дали всі ліки, які були необхідні на перший день лікування. І все це зробили безплатно.
Італійські лікарні і лікарі приємно вразили своїм підходом, ставленням, станом приймальних кабінетів, нічним чергуванням і наданням допомоги. Дякую всім, хто підтримував,
– підсумувала Гвоздьова.
Син Ілони Гвоздьової / Фото з інстаграму танцівниці
Також зіркова матуся дала декілька порад тим, хто зараз за кордоном з дітьми:
- краще одразу дізнайтеся про всі найближчі відділення лікарень та графік роботи лікарів;
- зробіть медичне страхування;
- майте номери служби таксі;
- перед виїздом до лікаря заздалегідь напишіть текст та перекладіть його на мову країни, де перебуваєте, щоб максимально точно пояснити лікарю, що з вашою дитиною.