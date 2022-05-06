Хореографиня повідомила про те, що сталося з сином, на особистій сторінці в інстаграмі. В Домініка трапився жахливий приступ плачу, після чого він почав задихатися власною слиною.

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Недовго думаючи, я надала першу допомогу при таких випадках, діяла інтуїтивно і швидко! Все обійшлося, але вночі дитині знов стало зле і ми з Джанфранко (власник дому, де ми проживаємо) поїхали на пошуки педіатрії,

– розповіла Ілона.

У містечку, де зупинилася Гвоздьова, дитяча лікарня працює лише вдень і лише раз на тиждень. Тому спочатку вони поїхали в Браччано, але там відмовили в прийомі, бо немає дитячого відділення. Тоді лікарі направили їх в інше містечко, яке розташоване майже за 40 кілометрів від того, де вони проживають.

У цілодобовій лікарні Ілону з сином зустріла медсестра. Домініка оглянули, зробити тест на COVID-19, поставили діагноз, назначили курс лікування, написали адреси інших лікарів, якщо раптом знадобляться, дали всі ліки, які були необхідні на перший день лікування. І все це зробили безплатно.

Італійські лікарні і лікарі приємно вразили своїм підходом, ставленням, станом приймальних кабінетів, нічним чергуванням і наданням допомоги. Дякую всім, хто підтримував,

– підсумувала Гвоздьова.



Син Ілони Гвоздьової / Фото з інстаграму танцівниці

Також зіркова матуся дала декілька порад тим, хто зараз за кордоном з дітьми: