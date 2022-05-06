Хореографиня сообщила о случившемся с сыном на личной странице в инстаграмме. У Доминика случился ужасный приступ плача, после чего он начал задыхаться собственной слюной.

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Недолго думая, я оказала первую помощь при таких случаях, действовала интуитивно и быстро! Все обошлось, но ночью ребенку снова стало плохо и мы с Джанфранко (владелец дома, где мы проживаем) поехали на поиски педиатрии,

– рассказала Илона.

В городке, где остановилась Гвоздева, детская больница работает только днем и только раз в неделю. Поэтому сначала они уехали в Браччано, но там отказали в приеме, потому что нет детского отделения. Тогда врачи направили их в другой городок, который расположен почти в 40 километрах от того, где они проживают.

В круглосуточной больнице Илона с сыном встретила медсестра. Доминика осмотрели, провели тест на COVID-19, поставили диагноз, назначили курс лечения, написали адреса других врачей, если вдруг понадобятся, дали все лекарства, которые были необходимы на первый день лечения. И все это сделали бесплатно.

Итальянские больницы и врачи приятно поразили своим подходом, отношением, состоянием приемных кабинетов, ночным дежурством и оказанием помощи. Спасибо всем, кто поддерживал,

– подытожила Гвоздева.



Сын Илоны Гвоздевой / Фото из инстаграмма танцовщицы

Также звездная мамочка дала несколько советов тем, кто сейчас за границей с детьми: