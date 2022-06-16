Остапчук поділився, що пішов у поліцію, тому що з дитинства хотів стати поліцейським. Особливо його надихнув відеролик українця в Канаді, який працює там полісменом.

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Я не знаю чи це буде релевантний приклад для України, особливо у 1990 – 2000-х, але мене колись дуже сильно надихнув відеоролик хлопця з України, який жив у Канаді і став поліцейським. Я із захопленням дивився за цим, тому що я такий "мєнт, який би не брав" (хабаря, – Showbiz 24). Я спробував, але був півтора місяці. Це добровольчі формування при патрульній поліції – люди, які заміняли тих, хто пішов на фронт чи був не на місці. Та й загалом потрібно було, щоб за безпеку відповідало більше людей,

– розповів Остапчук.

За його словами, у нього був 6-кілограмовий бронежилет, але зброї не було, тому що у нього немає дозволу на неї (ймовірно, йдеться про вогнепальну зброю). Але в час війни йому дозволяли перевіряти документи і робити інші речі, тому що не вистарчало рук.

"Цікавий був досвід. Я думаю, що почерпнув для себе більше, ніж якби більшість моїх колег зробили в складі ТРО. Потім я повернувся на телебачення, тому що вважаю, що на інформаційному фронті я буду більш корисний, ніж у бронежилеті перевірятиму документи. Хоча для того, щоб надихнути людей йти на службу – це гарний приклад", – додав телеведучий.

Я не поділяю думку, що всі чоловіки повинні йти на фронт, тому що для цього потрібні якісь підготування. І вони не повинні бути 2 тижні. Я вже чув мільйон історій, коли ми допомагали хлопцям, що їх кидали одразу в бій, і це дуже неправильно. Я перший і останній раз тримав автомат в руках в 11 класі, коли були уроки "Захисту Вітчизни". Я абсолютно не військова людина, тому одразу не пішов,

– констатував Володимир.

Зазначимо, що зараз чоловік відновив роботу на телебаченні, а також став амбасадором проєкту "ДОБРОБАТ", який займається відбудовою пошкоджених війною будинків.



Володимир Остапчук розгрібає завали у Бородянці / Фото з інстаграму ведучого