Остапчук поделился, что ушел в полицию, потому что с детства хотел стать полицейским. Особенно его вдохновил видеоролик украинца в Канаде, работающий там полицейским.

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Я не знаю, будет ли это релевантный пример для Украины, особенно в 1990 – 2000-х, но меня когда-то очень сильно вдохновил видеоролик парня из Украины, который жил в Канаде и стал полицейским. Я с восхищением смотрел за этим, потому что я такой "мент, который бы ни брал" (взятки – Showbiz 24). Я попробовал, но было полтора месяца. Это добровольческие формирования при патрульной полиции – люди, которые заменяли ушедших на фронт или не на месте. Да и вообще нужно было, чтобы за безопасность отвечало больше людей,

– рассказал Остапчук.

По его словам, у него был 6-килограммовый бронежилет, но оружия не было, потому что у него нет разрешения на него (вероятно, речь идет об огнестрельном оружии). Но во время войны ему разрешали проверять документы и делать другие вещи, потому что не хватало рук.

"Интересный был опыт. Я думаю, что почерпнул для себя больше, чем если бы большинство моих коллег сделали в составе ТРО. Потом я вернулся на телевидение, потому что считаю, что на информационном фронте я буду более полезен, чем в бронежилете проверять документы. Хотя для того чтобы вдохновить людей идти на службу – это хороший пример", – добавил телеведущий.

Я не разделяю мысль, что все мужчины должны идти на фронт, потому что для этого нужны какие-нибудь подготовки. И они не должны быть две недели. Я уже слышал миллион историй, когда мы помогали ребятам, которых бросали сразу в бой, и это очень неправильно. Я первый и последний раз держал автомат в руках в 11 классе, когда были уроки "Защиты Отчизны". Я совершенно не военный человек, поэтому сразу не ушел,

– констатировал Владимир.

Отметим, что сейчас мужчина возобновил работу на телевидении, а также стал послом проекта "ДОБРОБАТ", который занимается восстановлением поврежденных войной домов.



Владимир Остапчук разгребает завалы в Бородянке / Фото из инстаграмма ведущего