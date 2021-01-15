Відома українська співачка Оля Цибульська багато вільного часу присвячує синові Нестору. Нещодавно зірка розповіла про його неординарні захоплення.

Популярна українська співачка Оля Цибульська впевнена, що діти – великі творці та вигадники. Вони сприймають навколишній світ не так, як дорослі, тому часто вражають своїми ідеями. Під час зйомок Improv Live Show (Новий канал) співачка Оля Цибульська розказала, які незвичайні конструкції будує її 6-річний син Нестор.

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Співачка розповіла, що іграшки сина не дуже цікавлять. Тому нещодавно зірка купила йому багато коробок. А все для того, щоб він побудував вдома ракету.

Вона була така величезна, що всім доводилося її обходити. Тиждень я обережно її оминала, а потім запропонувала Нестору винести ракету,

– розповіла Оля Цибульська.



Оля Цибульська / Фото пресслужба

Знаменитість зізналась, що відповідь сина її просто приголомшила.

"Сказав, якщо її не побачить тато, то це буде стратегічна помилка в житті. Я не очікувала з уст маленького сина почути формулювання "стратегічна помилка". А от нещодавно він ще видав: "Давай будемо нападати, як колись на Рим нападали"", – поділилась Оля Цибульська.

В сина Олі Цибульської Нестора також є безліч музичних інструментів. Тож співачка зізнається, що в неї росте не лише маленький музикант, а й винахідник.