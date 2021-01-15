Известная украинская певица Оля Цибульская много свободного времени посвящает сыну Нестору. Недавно звезда рассказала о его неординарных увлечениях.

Популярная украинская певица Оля Цибульская уверена, что дети – великие творцы и выдумщики. Они воспринимают окружающий мир не так, как взрослые, поэтому часто поражают своими идеями. Во время съемок Improv Live Show (Новый канал) певица Оля Цибульская рассказала, какие необычные конструкции строит ее 6-летний сын Нестор.

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Певица рассказала, что игрушки сына не очень интересуют. Поэтому недавно звезда купила ему много коробок. А все для того, чтобы он построил дома ракету.

Она была такая огромная, что всем приходилось ее обходить. Неделю я осторожно ее обходила, а потом предложила Нестору вынести ракету,

– рассказала Оля Цибульская.



Оля Цибульская / Фото пресс-службы

Знаменитость призналась, что ответ сына ее просто ошеломил.

"Сказал, если ее не увидит папа, то это будет стратегическая ошибка в жизни. Я не ожидала из уст маленького сына услышать формулировку "стратегическая ошибка". А вот недавно он еще выдал: "Давай будем нападать, как когда-то на Рим нападали"", – поделилась Оля Цибульская.

У сына Оли Цибульской Нестора также есть множество музыкальных инструментов. Поэтому певица признается, что у нее растет не только маленький музыкант, но и изобретатель.