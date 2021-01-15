54-річна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська розпочала кар'єру ще в студентські роки. Багато глядачів пам'ятають її юною, однак мало хто знає, якою зірка була в дитинстві. Тому актриса поділилась архівними фото, які розчулили мережу.

Ольга Сумська часто ділиться фото з юності та архівними кадрами зі знімальних майданчиків. Чи не вперше зірка показала, як виглядала в дитинстві. Світлини з сімейного альбому вона розмістила в інстаграм-профілі.

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Дитячі фото Ольги Сумської

Акторка пригадала, що в дитинстві щороку на новорічні свята отримувала нову сукню. Так, на чорно-білих фото вона позує в короткій вельветовій сукні з коміром в масивний горох і з об'ємним низом. У руках Сумська тримала улюблену ляльку, а святковий образ довершував великий бант на голові.

З цим же аксесуаром крихітка позувала в літній сукні з зображенням фруктів. Натомість для новорічного ранку вбрання сніжинки дівчинці пошили в театрі, де працювали батьки. Його виготовили з натурального фатину та батисту. Ольга Сумська дуже пишається цією сукнею та зберігає її донині. Вона зізналась, що мама Анна Іванівна обожнювала бантики, тому кожен образ доньки довершувала ними.

А ось і я, маленька Лялюня, – підписала фото акторка.



Ольга Сумська в дитинстві / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська в дитинстві / Фото Instagram / @olgasumska