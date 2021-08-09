Побитий танцівник балету Наді Дорофєєвої виступав у Росії: бурхлива реакція мережі

Танцівник балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, якого жорстоко побили 1 серпня біля гей-клубу, досі перебуває в комі. Після того, як стало відомо, що хлопець виступав на території Росії, на його адресу посипалися звинувачення.

Танцівника зацькували за виступи в країні-агресорі. Євген неодноразово їздив туди для участі в талант-шоу.

До слова Мама танцівника балету Дорофєєвої розповіла про його стан

Танцівник Дорофєєвої виступав у Росії

Мати Гончаренка на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала скриншот коментарів, де користувачі мережі пригадали виступи Євгена в Росії. Раніше Євген брав участь в талант-шоу та інших проєктах країни-агресора.

Їздив на Росію, ніжками дригав? Попкою виляв? То якого х*ра його тут лікують? Позбавити громадянства і на Росію!

– написав один із коментаторів.

Ірина Гончаренко зазначила, що подібних висловлювань на адресу її сина є чимало. Однак є багато людей, які підтримують Євгена та бажають йому швидкого одужання.

Побиття танцівника балету Наді Дорофєєвої