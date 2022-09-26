Після повернення з США: Віктор Павлік сходив на побачення з дружиною – фото та відео

Співак Віктор Павлік кілька тижнів був на гастролях у США. Після повернення він проводить час з сім'єю. Артист з дружиною відправився на романтичне побачення у Києві.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова виховують спільного сина Михайла, якому влітку виповнився рік. Зараз закохані рідко бувають разом, оскільки Віктор постійно на благодійних концертах, а Катерина займається вихованням сина та розвитком власного бізнесу – інтернет-магазином дитячих речей.

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Побачення Віктора Павліка з дружиною

Однак, коли артист повернувся з тривалих гастролей, подружжя вирішило влаштувати романтичну прогулянку Києвом, побути лише вдвох. В особистому блозі в інстаграмі, за яким стежать 155 тисяч користувачів мережі, Катя поширила серію фото та відео, де показала найяскравіші моменти дня з коханим. На знімках Катя та Віктор щиро усміхаються.

"Ми", – лаконічно написала блогерка у дописі та додала емоджі у вигляді сердечка.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

У коментарях підписники Катерини засипають зіркове подружжя компліментами.