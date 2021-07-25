30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільярдера

30-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж за 62-річного мільярдера Марка Льюіса. Розкішне весілля відбулося на італійській віллі. Для особливого дня красуня обрала сукню від Dolce & Gabbana.

Двоюрідна сестра принців Гаррі та Вільяма – Леді Кетті Спенсер одружилася з мільярдером з Південної Африки, який на 5 років старший за її батька Чарльза Спенсера. Закохані були заручені понад рік.

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Племінниця принцеси Діани вийшла заміж

Урочиста церемонія відбулася на віллі Альдобрандіні в містечку Фраскаті, що під Римом. На свято приїхали сестри Кітті – близнючки Еліза та Амелі, а такої її близька подруга, британська співачка Піксі Лотт.

На весіллі були присутні й діти нареченого від першого шлюбу. Новоспечені чоловік і дружина влаштували розкішний італійський прийом, який завершився святковим феєрверком.

Для урочистої події наречена обрала вишукану сукню від Dolce & Gabbana. Зазначимо, взимку Спенсер стала амбасадором цього італійського бренду. Також її весільний образ довершували довга фата, стримана зачіска та макіяж.

Стосунки Кітті Спенсер з Марком Льюісом

Про роман племінниці принцеси Діани з вдвічі старшим мультимільярдером з ПАР вперше заговорили в серпні 2018 року. Проте пара не з'являлася на світських заходах та офіційно не оголошувала про свої стосунки.

Вперше закоханих помітили разом у 2019 році. Тоді вони виходили з готелю The Mark Hotel, що розташований в Нью-Йорку.

У січні 2020 року стало відомо, що Кітті заручилася з чоловіком, який на 5 років старший за її батька. Обранець племінниці Леді Ді освідчився коханій напередодні різдвяних свят під час спільної поїздки до ПАР.

Сім'я аристократки схвалює її союз з 62-річним Марком Льюісом.

Раніше повідомлялося, що перед весіллям Кітті Спенсер прийме юдаїзм, але чи вона вже зробила це наразі невідомо.