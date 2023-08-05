Присвячений незламності українок: Playboy презентував перший друкований випуск за час війни

Легендарний чоловічий журнал Playboy випустив перший друкований номер за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей випуск присвячений незламності українських жінок.

У номері читачі зможуть прочитати історію Ірини Білоцерковець та інших українських жінок, учасниць проєкту Women stay strong, які отримали травми під час повномасштабної війни. Попри це кожна з них не втратила жагу до життя і стала прикладом сили та мотивації для інших.

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Перший друкований випуск Playboy за час війни

На обкладинці номера – хірург, модель та телеведуча Ірина Білоцерковець, яка була поранена під час обстрілу на Київщині та втратила око. Вона перенесла кілька місяців невідкладної допомоги та реконструктивні операції.

В інтерв'ю для глянцю жінка поділилася секретами своєї незламності. Білоцерковець розповіла, що прокинулася в лікарні Берліна та побачила в дзеркалі, що в неї відсутнє око, всюди стирчать трубки, видно багато шрамів, а волосся повністю зголено після операції.

Я була просто монстром Франкенштейна. Моя щелепа зламалася, як гілка. У мене більше немає красивого обличчя, але тіло прекрасне. Не йшлося про збереження моєї краси. Питання було в тому, житиму я чи ні,

— розповіла жінка.

Журнал відправлять по шпиталях, лікарнях та тилових пунктах управління.

"Це наш медіаснаряд добра та краси", – зазначили в Playboy.

Випуски Playboy за час великої війни в України