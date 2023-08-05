У номері читачі зможуть прочитати історію Ірини Білоцерковець та інших українських жінок, учасниць проєкту Women stay strong, які отримали травми під час повномасштабної війни. Попри це кожна з них не втратила жагу до життя і стала прикладом сили та мотивації для інших.
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Перший друкований випуск Playboy за час війни
На обкладинці номера – хірург, модель та телеведуча Ірина Білоцерковець, яка була поранена під час обстрілу на Київщині та втратила око. Вона перенесла кілька місяців невідкладної допомоги та реконструктивні операції.
В інтерв'ю для глянцю жінка поділилася секретами своєї незламності. Білоцерковець розповіла, що прокинулася в лікарні Берліна та побачила в дзеркалі, що в неї відсутнє око, всюди стирчать трубки, видно багато шрамів, а волосся повністю зголено після операції.
Я була просто монстром Франкенштейна. Моя щелепа зламалася, як гілка. У мене більше немає красивого обличчя, але тіло прекрасне. Не йшлося про збереження моєї краси. Питання було в тому, житиму я чи ні,
— розповіла жінка.
Журнал відправлять по шпиталях, лікарнях та тилових пунктах управління.
"Це наш медіаснаряд добра та краси", – зазначили в Playboy.
Випуски Playboy за час великої війни в України
- На початку квітня 2022 року Playboy Ukraine представив спеціальний випуск про війну в Україні. На обкладинці глянцю – світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри. Ще тоді видання зазначило, що не може стояти осторонь війни в Україні.
- Згодом журнал випустив спеціальний артномер про війну в Україні. У випуску були зібрані доробки українських художників. Обкладинка глянцю досить лаконічна та всім зрозуміла – синьо-жовте тло, яке відсилається до кольорів прапора України.