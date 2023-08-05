В номере читатели смогут прочесть историю Ирины Белоцерковец и других украинских женщин, участниц проекта Women stay strong, получивших травмы во время полномасштабной войны. Несмотря на это, каждая из них не потеряла жажду к жизни и стала примером силы и мотивации для других.

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Первый печатный выпуск Playboy за время войны

На обложке номера – хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая была ранена при обстреле Киевской области и потеряла глаз. Она перенесла несколько месяцев неотложной помощи и реконструктивные операции.

В интервью для глянца женщина поделилась секретами своей несокрушимости. Белоцерковец рассказала, что проснулась в больнице Берлина и увидела в зеркале, что у нее отсутствует глаз, повсюду торчат трубки, видно много шрамов, а волосы полностью бриты после операции.

Я была просто монстром Франкенштейна. Моя челюсть сломалась, как ветка. У меня больше нет красивого лица, но тело прекрасно. Речь не шла о сохранении моей красоты. Вопрос был в том, буду жить я или нет,

– рассказала женщина.

Журнал отправят по госпиталях, больницах и тыловых пунктам управления.

"Это наш медиаснаряд добра и красоты", – отметили в Playboy.

Выпуски Playboy за время войны в Украине