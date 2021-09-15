По словам Ивана Гончара, монахи, как и священники, не получают ни зарплату, ни денежную помощь. На жизнь он зарабатывает иконописью – пишет иконы, изготавливает иконостас на заказ.

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Младший брат Андрей время от времени подбрасывает монаху работу. Однако, похоже, на аренду квартиры в Нежине этого не хватает.

Снимаем квартиру. Платят мои родители. Квартплата плюс коммуналка. Есть холодильник, спим в кроватях,

– сухо сообщил сын Нины Матвиенко.

Более того, церковь Иоанна Богослова "держится" на пожертвованиях народной артистки, ведь прихожан сейчас мало – всего 20 человек.

Нина Матвиенко с мужем Петром Гончаром навещала старшего сына в Нежине, тогда как младшая сестра Тоня и Арсен Мирзоян не приезжали ни разу. При этом супруги пожертвовали церкви свое авто марки Honda.

"Мы мешки с цементом на ней возим. Конечно, дамская машинка, но уже об этом забыли. Одно дело, когда за свои деньги выбираешь и покупаешь то, что тебе надо. Другое дело, когда тебе пожертвовали. Какой автомобиль дали, такой и хороший", – подчеркнул Иван Гончар.

Тоня Матвиенко рядом со своим авто марки Honda / Фото Ivona

Как живется сыну-монаху Нины Матвиенко

Иван утверждает, что ему, как и другим монахам, можно все, но не сверх меры. Он не переедает, пробует пиво и вино, но не упивается алкоголем.

"В кельях монаху можно все, что совесть позволяет. Телевизора нет, мы пользуемся компьютером, потому что это нам надо: информация, общение, мы в современном мире живем", – рассказал 48-летний сын Нины Матвиенко.

Он добавил, что еду готовит сам, на газу. Время от времени монахов подкармливают прихожане, а убирают они по очереди.