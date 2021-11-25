Першим музичним проєктом лейблу і продюсерського центру Mozgi Entertainment Потапа та його ексдружини Ірини Горової був гурт "Время и Стекло". Колишня солістка Надя Дорофєєва розповіла про гонорари цього проєкту.

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Надя Дорофєєва про фінансові питання

Зірка розповіла, що питаннями гонорарів займалась саме Ірина Горова, хоч часто суми обговорювалися спільно. Надя Дорофєєва не стала розсекречувати, скільки саме заробляла, але поділилась, що платили мало.

Тоді я подумала, Боже мій, ну яка вона жорстка, а зараз я розумію, що як круто, що Іра спочатку будувала все про бізнес,

– зауважила співачка.

Надя Дорофєєва тоді сердилась на малі гонорари, але тепер змінила свою думку й підтримує продюсерку.

"Зараз, будучи не підопічним, а вже як партнер проєкту, я розумію, чому, наприклад, спочатку так мало платили проєкту й артистам. Я тепер інакше вже на все це дивлюся", – зізналась знаменитість.



Надя Дорофєєва тепер – сольний артист / Фото з інстаграму зірки

Гурт "Время и Стекло" оголосив про розпад у березні 2020 року. Надя Дорофєєва продовжила музичну діяльність як сольна артистка DOROFEEVA, а Позитив – у складі гурту Mozgi. Тож зараз Mozgi Entertainment продюсує чотирьох артистів: – Надю Дорофєєву, Мішель Андраде, гурт Mozgi та Потапа.

Під своє крило Ірина Горова була не проти взяти сольного артиста і чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса. Однак він поки що не хоче приставати на ці пропозиції.