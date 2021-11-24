Популярна українська співачка Надя Дорофєєва отримує багато компліментів у свій бік, однак часто стикається з негативними коментарями хейтерів. Днями вона відповіла на їхні закиди й розвіяла міф про те, що змінювала розмір губ.

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Надя Дорофєєва відповіла на критику

Один з хейтерів виконавиці дорікнув знаменитості за те, що вона "невдало зробила губи". Однак співачка заперечила думку про те, що коли-небудь вдавалась до б'юті-ін'єкцій.

Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри,

– наголосила Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Також знаменитість відповіла на закид, що вона занадто худа. "Я люблю картоплю, я люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг", – поділилась артистка.

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