На тлі завершення зйомок Дженніфер Еністон в оновлених "Друзях" європейські ЗМІ почали поширювати чутки, що зірка начебто планує всиновити дитину. Представник зірки усе спростував та назвав неправдою.

Як повідомляють у виданні, низка ЗМІ почала поширювати інформацію нібито про те, що Еністон минулого тижня сказала своїм колегам по знімальному майданчику з "Друзів", що хоче поповнення у сім'ї. Журналісти звернулись до самої акторки за коментарем.

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Представник Дженніфер Еністон лаконічно заявив, що "чутки про те, що Дженніфер перебуває в процесі усиновлення дитини – "помилкові і ніколи не були правдою".

Додамо, що про всиновлення дитини Еністон повідомляв інсайдер видання Closer.

"Дженніфер відчула, що возз'єднання "Друзів" – ідеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчатка вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина головним чином призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопчиками Еністон бачиться не надто часто через важкий робочий графік і безліч інших справ", – заявляло джерело.

Що відомо про особисте життя Дженніфер Еністон?