Дженніфер Еністон закрутила новий роман, – ЗМІ
Голлівудська зірка Дженніфер Еністон заінтригувала шанувальників новиною з особистого життя. Мережею шириться інформація про те, що знаменитість закрутила новий роман, проте наразі не розсекречує свого бойфренда.
Джерело:Mirror
Дженніфер Еністон відома не лише ролями у знаменитих стрічках, а й своїми гучними романами. Вона вже оговталася після важкого розлучення з Джастіном Теру і тепер закрутила новий роман.
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Новий роман Дженніфер Еністон
У західних ЗМІ з'явилася інформація від джерел, близьких до знаменитості. Наразі нічого невідомо про її нового бойфренда, проте зазначається, що він добре ставиться до зірки "Друзів" та оберігає її.
У них багато спільного. Він приземлений, красивий, змушує її сміятися, почуватися в безпеці. Дженніфер довіряє йому,
– поділилося джерело.
Також нещодавно на особистій сторінці в інстаграмі Дженніфер натякнула на те, чого очікує від стосунків. Еністон зазначила, що знає, чи варті вони витраченого часу та зусиль. Тоді акторка поділилася кадрами з документального фільму про співачку Ерту Кітт, у якому розповідалося про готовність жінки йти на компроміси у стосунках.
Як повідомляє Mirror, в одному з інтерв'ю Ерта розповіла, що вона вважає нерозумним йти на компроміси, якщо у її життя входить чоловік. Дженніфер погоджується з такою думкою виконавиці.
Шлюб Дженніфер Еністон з Джастіном Теру
- Дженніфер познайомилася з продюсером Джастіном Теру в 2011 році.
- Незадовго після цього чоловік зробив пропозицію коханій, проте вона не одразу погодилася.
- У 2012 році пара повідомила про заручини.
- Влітку 2015 року відбулося їхнє таємне весілля.
- Та цей шлюб Еністон, як і її попередні стосунки, не був довгим. У 2018 році подружжя розлучилося.
- Після цього Дженніфер не повідомляла про нові стосунки.
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