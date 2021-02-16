Голлівудська зірка Дженніфер Еністон заінтригувала шанувальників новиною з особистого життя. Мережею шириться інформація про те, що знаменитість закрутила новий роман, проте наразі не розсекречує свого бойфренда.

Дженніфер Еністон відома не лише ролями у знаменитих стрічках, а й своїми гучними романами. Вона вже оговталася після важкого розлучення з Джастіном Теру і тепер закрутила новий роман.

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Новий роман Дженніфер Еністон

У західних ЗМІ з'явилася інформація від джерел, близьких до знаменитості. Наразі нічого невідомо про її нового бойфренда, проте зазначається, що він добре ставиться до зірки "Друзів" та оберігає її.

У них багато спільного. Він приземлений, красивий, змушує її сміятися, почуватися в безпеці. Дженніфер довіряє йому,

– поділилося джерело.

Також нещодавно на особистій сторінці в інстаграмі Дженніфер натякнула на те, чого очікує від стосунків. Еністон зазначила, що знає, чи варті вони витраченого часу та зусиль. Тоді акторка поділилася кадрами з документального фільму про співачку Ерту Кітт, у якому розповідалося про готовність жінки йти на компроміси у стосунках.

Як повідомляє Mirror, в одному з інтерв'ю Ерта розповіла, що вона вважає нерозумним йти на компроміси, якщо у її життя входить чоловік. Дженніфер погоджується з такою думкою виконавиці.

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