На фоне завершения съемок Дженнифер Энистон в обновленных "Друзьях" европейские СМИ начали распространять слухи, что звезда якобы планирует усыновить ребенка. Представитель звезды все опроверг и назвал неправдой.

Как сообщают в издании, ряд СМИ начали распространять информацию якобы о том, что Энистон на прошлой неделе сказала своим коллегам по съемочной площадке из "Друзей", что хочет пополнения в семье. Журналисты обратились к самой актрисе за комментарием.

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Представитель Дженнифер Энистон лаконично заявил, что "слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – "ложные и никогда не были правдой".

Добавим, что об усыновлении ребенка Энистон сообщал инсайдер издания Closer.

"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за тяжелого рабочего графика и множества других дел", – заявлял источник.

Что известно о личной жизни Дженнифер Энистон?