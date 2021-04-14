Планирует ли Дженнифер Энистон усыновлять ребенка: представитель актрисы выступил с заявлением
На фоне завершения съемок Дженнифер Энистон в обновленных "Друзьях" европейские СМИ начали распространять слухи, что звезда якобы планирует усыновить ребенка. Представитель звезды все опроверг и назвал неправдой.
Источник:TMZ
Как сообщают в издании, ряд СМИ начали распространять информацию якобы о том, что Энистон на прошлой неделе сказала своим коллегам по съемочной площадке из "Друзей", что хочет пополнения в семье. Журналисты обратились к самой актрисе за комментарием.
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Представитель Дженнифер Энистон лаконично заявил, что "слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – "ложные и никогда не были правдой".
Добавим, что об усыновлении ребенка Энистон сообщал инсайдер издания Closer.
"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за тяжелого рабочего графика и множества других дел", – заявлял источник.
Что известно о личной жизни Дженнифер Энистон?
- Звезда сериала "Друзья" состояла в браке с голливудским красавцем Брэдом Питтом 5 лет – с 2000 по 2005.
- Они развелись из-за нового романа мужа с Анджелиной Джоли.
- Через 10 лет актриса связала себя узами брака с новым избранником – Джастином Теру, с которым в 2018 году тоже развелась. Причину пара не называла.
- Сейчас Энистон подозревают в новом романе. У 52-летней актрисы нет детей, но она неоднократно подчеркивала в интервью, что такой у нее путь и она ни о чем не жалеет.
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