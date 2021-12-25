У піжамах і з подарунками: світові зірки по-сімейному святкують Різдво

У суботу, 25 грудня, християни західного обряду відзначають одне з найбільших свят – Різдво. У той час, як українські зірки лише вітають фанів, світові знаменитості на повну святкують.

Голлівудські зірки, найуспішніші моделі та футболісти вже відзначають Різдво. Цього дня їхні домівки сповнились сміхом, яскравий вогниками та милими подарунками. Одні з них обрали для святкування піжами та кумедні новорічні светри, тоді як інші вбрались у розкішні вечірні образи. Як це було, дивіться далі в добірці Showbiz 24.

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Світові зірки святкують Різдво 2021

Наомі Кемпбелл

"З Різдвом, дорогі. Цьогорічна листівка з моїм янголом", – підписала модель фото, на якому позувала з сім'єю у піжамах і крихітною донькою на руках.

Наомі Кемпбелл з сім'єю / Фото з інстаграму моделі

Різ Візерспун

"Зі своєю сім'єю, біля вогню, сміючись. Насолоджуємося компанією одне одного. Надсилаю вам і вашим найдорожчим величезні святкові обійми! Від нашої родини до вашої", – привітала голлівудська акторка, яка провела Святвечір з дітьми і близькими.

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Cardi B

В особистому інстаграм-профілі з майже 120-мільйонною аудиторією реперка показала розкішну ялинку у своєму величезному маєтку. Вона вигадливо задекорувала її в червоному кольорі – кульками, бантами, подарунковими пакунками.

Ялинка в маєтку Cardi B / Фото з інстаграму реперки

Девід Бекхем

"Тут дуже по-різдвяному. Щасливого переддня Різдва", – вітає Девід Бекхем.

Девід Бекхем / Фото з інстаграму футболіста

Кендалл Дженнер

"Щасливого Різдва", – підписала модель фото у розкішній вечірній сукні.

Кендалл Дженнер у вечірній сукні на Різдво / Фото з інстаграму моделі

Кім Кардашян

З нагоди Різдва світська левиця опублікувала зворушливу сімейну листівку, на якій позувала з дітьми, племінниками, мамою Кріс Дженнер і сестрою Хлої. Усі вони вдяглись в однакові пухнасті піжами.

Кім Кардашян з сім'єю / Фото з інстаграму світської левиці

К'яра Ферраньї

"Щасливого Різдва всім", – підписала модель святкові фото з чоловіком і дітьми.

Сім'я К'яра Ферраньї / Фото з інстаграму моделі

Діти К'ярі Ферраньї / Фото з інстаграму моделі

Кріштіану Роналду

"Від усього серця вітаю всіх з Різдвом Христовим", – підписав футболіст сімейний кадр.

Кріштіану Роналду з сім'єю / Фото з інстаграму футболіста

Клаудія Шиффер

"Підготовка до Святвечора, з ранку до вечора", – висловилась супермодель під відео, на якому сервірує стіл для сімейного святкування.

Єва Лонгорія

"Всіх з Різдвом", – привітала акторка домашньою світлиною, на якій позує з 3-річним сином Сантьяго.

Єва Лонгорія з сином / Фото з інстаграму акторки