Голливудские звезды, самые успешные модели и футболисты уже отмечают Рождество. В этот день их дома наполнились смехом, яркими огоньками и милыми подарками. Одни из них выбрали для празднования пижамы и забавные новогодние свитера, тогда как другие оделись в роскошные вечерние образы. Как это было, смотрите далее в подборке Showbiz 24.

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Мировые звезды празднуют Рождество 2021

Наоми Кэмпбелл

"С Рождеством, дорогие. Нынешняя открытка с моим ангелом", – подписала модель фото, на котором позировала с семьей в пижамах и крошечной дочкой на руках.

Наоми Кэмпбелл с семьей / Фото из инстаграма модели

Риз Уизерспун

"Со своей семьей, у огня, смеясь. Наслаждаемся компанией друг друга. Посылаю вам и вашим самым дорогим огромные праздничные объятия! От нашей семьи к вашей", – поздравила голливудская актриса, которая провела Сочельник с детьми и близкими.

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Cardi B

В личном инстаграм-профиле с почти 120-миллионной аудиторией рэперша показала роскошную елку в своем огромном поместье. Она затейливо задекорировала ее в красном цвете – шариками, бантами, подарочными пакетами.

Елка в имении Cardi B / Фото из инстаграма рэперши

Дэвид Бекхэм

"Здесь очень по-рождественски. Счастливого преддверия Рождества", – поздравляет Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхэм / Фото из инстаграма футболиста

Кендалл Дженнер

"Счастливого Рождества", – подписала модель фото в роскошном вечернем платье.

Кендалл Дженнер в вечернем платье на Рождество / Фото из инстаграма модели

Ким Кардашян

По случаю Рождества светская львица опубликовала трогательную семейную открытку, на которой позировала с детьми, племянниками, мамой Крис Дженнер и сестрой Хлои. Все они оделись в одинаковые пушистые пижамы.

Ким Кардашян с семьей / Фото из инстаграма светской львицы

Кьяра Ферраньи

"Счастливого Рождества всем", – подписала модель праздничные фото с мужем и детьми.

Семья Кьяра Ферраньи / Фото из инстаграма модели

Дети Кьяри Ферраньи / Фото из инстаграма модели

Криштиану Роналду

"От всего сердца поздравляю всех с Рождеством Христовым", – подписал футболист семейный кадр.

Криштиану Роналду с семьей / Фото из инстаграма футболиста

Клаудия Шиффер

"Подготовка к Сочельнику, с утра до вечера", – высказалась певица под видео, на котором сервирует стол для семейного празднования.

Ева Лонгория

"Всех с Рождеством", – поздравила актриса домашней фотографией, на которой позирует с 3-летним сыном Сантьяго.

Ева Лонгория с сыном / Фото из инстаграма актрисы