Голлівудські зірки, найуспішніші моделі та футболісти вже відзначають Різдво. Цього дня їхні домівки сповнились сміхом, яскравий вогниками та милими подарунками. Одні з них обрали для святкування піжами та кумедні новорічні светри, тоді як інші вбрались у розкішні вечірні образи. Як це було, дивіться далі в добірці Showbiz 24.

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Світові зірки святкують Різдво 2021

Наомі Кемпбелл

"З Різдвом, дорогі. Цьогорічна листівка з моїм янголом", – підписала модель фото, на якому позувала з сім'єю у піжамах і крихітною донькою на руках.

Наомі Кемпбелл з сім'єю / Фото з інстаграму моделі

Різ Візерспун

"Зі своєю сім'єю, біля вогню, сміючись. Насолоджуємося компанією одне одного. Надсилаю вам і вашим найдорожчим величезні святкові обійми! Від нашої родини до вашої", – привітала голлівудська акторка, яка провела Святвечір з дітьми і близькими.

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Cardi B

В особистому інстаграм-профілі з майже 120-мільйонною аудиторією реперка показала розкішну ялинку у своєму величезному маєтку. Вона вигадливо задекорувала її в червоному кольорі – кульками, бантами, подарунковими пакунками.

Ялинка в маєтку Cardi B / Фото з інстаграму реперки

Девід Бекхем

"Тут дуже по-різдвяному. Щасливого переддня Різдва", – вітає Девід Бекхем.

Девід Бекхем / Фото з інстаграму футболіста

Кендалл Дженнер

"Щасливого Різдва", – підписала модель фото у розкішній вечірній сукні.

Кендалл Дженнер у вечірній сукні на Різдво / Фото з інстаграму моделі

Кім Кардашян

З нагоди Різдва світська левиця опублікувала зворушливу сімейну листівку, на якій позувала з дітьми, племінниками, мамою Кріс Дженнер і сестрою Хлої. Усі вони вдяглись в однакові пухнасті піжами.

Кім Кардашян з сім'єю / Фото з інстаграму світської левиці

К'яра Ферраньї

"Щасливого Різдва всім", – підписала модель святкові фото з чоловіком і дітьми.

Сім'я К'яра Ферраньї / Фото з інстаграму моделі

Діти К'ярі Ферраньї / Фото з інстаграму моделі

Кріштіану Роналду

"Від усього серця вітаю всіх з Різдвом Христовим", – підписав футболіст сімейний кадр.

Кріштіану Роналду з сім'єю / Фото з інстаграму футболіста

Клаудія Шиффер

"Підготовка до Святвечора, з ранку до вечора", – висловилась супермодель під відео, на якому сервірує стіл для сімейного святкування.

Єва Лонгорія

"Всіх з Різдвом", – привітала акторка домашньою світлиною, на якій позує з 3-річним сином Сантьяго.

Єва Лонгорія з сином / Фото з інстаграму акторки