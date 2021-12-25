Голлівудські зірки, найуспішніші моделі та футболісти вже відзначають Різдво. Цього дня їхні домівки сповнились сміхом, яскравий вогниками та милими подарунками. Одні з них обрали для святкування піжами та кумедні новорічні светри, тоді як інші вбрались у розкішні вечірні образи. Як це було, дивіться далі в добірці Showbiz 24.
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Світові зірки святкують Різдво 2021
Наомі Кемпбелл
"З Різдвом, дорогі. Цьогорічна листівка з моїм янголом", – підписала модель фото, на якому позувала з сім'єю у піжамах і крихітною донькою на руках.
Наомі Кемпбелл з сім'єю / Фото з інстаграму моделі
Різ Візерспун
"Зі своєю сім'єю, біля вогню, сміючись. Насолоджуємося компанією одне одного. Надсилаю вам і вашим найдорожчим величезні святкові обійми! Від нашої родини до вашої", – привітала голлівудська акторка, яка провела Святвечір з дітьми і близькими.
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Cardi B
В особистому інстаграм-профілі з майже 120-мільйонною аудиторією реперка показала розкішну ялинку у своєму величезному маєтку. Вона вигадливо задекорувала її в червоному кольорі – кульками, бантами, подарунковими пакунками.
Ялинка в маєтку Cardi B / Фото з інстаграму реперки
Девід Бекхем
"Тут дуже по-різдвяному. Щасливого переддня Різдва", – вітає Девід Бекхем.
Девід Бекхем / Фото з інстаграму футболіста
Кендалл Дженнер
"Щасливого Різдва", – підписала модель фото у розкішній вечірній сукні.
Кендалл Дженнер у вечірній сукні на Різдво / Фото з інстаграму моделі
Кім Кардашян
З нагоди Різдва світська левиця опублікувала зворушливу сімейну листівку, на якій позувала з дітьми, племінниками, мамою Кріс Дженнер і сестрою Хлої. Усі вони вдяглись в однакові пухнасті піжами.
Кім Кардашян з сім'єю / Фото з інстаграму світської левиці
К'яра Ферраньї
"Щасливого Різдва всім", – підписала модель святкові фото з чоловіком і дітьми.
Сім'я К'яра Ферраньї / Фото з інстаграму моделі
Діти К'ярі Ферраньї / Фото з інстаграму моделі
Кріштіану Роналду
"Від усього серця вітаю всіх з Різдвом Христовим", – підписав футболіст сімейний кадр.
Кріштіану Роналду з сім'єю / Фото з інстаграму футболіста
Клаудія Шиффер
"Підготовка до Святвечора, з ранку до вечора", – висловилась супермодель під відео, на якому сервірує стіл для сімейного святкування.
Єва Лонгорія
"Всіх з Різдвом", – привітала акторка домашньою світлиною, на якій позує з 3-річним сином Сантьяго.
Єва Лонгорія з сином / Фото з інстаграму акторки