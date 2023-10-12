Після скандалу з перепусткою: у Києві пропонують назвати Південний міст іменем Віктора Павліка

У мережі з’явилася петиція, в якій пропонують перейменувати Південний міст на честь Віктора Павліка. Її автор вважає, що артист зробив значний внесок в українську культуру.

Петицію створив користувач на ім’я Дмитро Алексєєнко на сайті Київської міської ради. Він хоче, аби перейменували скандальний Південний міст, на який Павлік раніше мав перепустку.

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Чому відомий міст хочуть назвати іменем Павліка

Автор петиції просить перейменувати Південний міст у Києві на "міст імені Віктора Павліка". На його думку, це могло сприяти формуванню єдності та підвищенню національної гордості.

Зауважимо, що автор петиції таким чином хоче вшанувати пам’ять виконавця. Схоже, він вважає, що Віктор Павлик уже помер, і це стане пам’ятним жестом на його честь. Проте артист живий.

Молодь зможе дізнатися більше про великого артиста, що сприятиме збереженню його творчості. Перейменування мосту на ім’я Віктора Павліка може бути важливим для сім’ї артиста, а також може допомогти їм забезпечити гідне вшанування його пам’яті в подальшому,

– йдеться в петиції.



Південний міст пропонують назвати іменем Віктора Павліка / Скриншот з сайту

Реакція мережі

Користувачі фейсбуку висловилися про петицію. Вони вирішили, що це жарт:

"Хто такий Павлік? Співак. В нас є багато Героїв, які мають на це право. Я сподіваюсь, це жарт".

"А чому не Потапа? Він імпозантніший".

"Смішний жарт. Ви дотепник".

"Мабуть хтось пожартував!"

"Що за маячня?"

"Я сподіваюсь, що це жарт".

Крім того, дехто припускає, що така петиція може бути реакцією на недавній скандал, у якому дружина Віктора Павліка хвалилася, що чоловік подарував їй перепустку на Південний міст.

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