Петицию создал пользователь по имени Дмитрий Алексеенко на сайте Киевского городского совета. Он хочет, чтобы переименовали скандальный Южный мост, на который Павлик раньше имел пропуск.
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Почему известный мост хотят назвать именем Павлика
Автор петиции просит переименовать Южный мост в Киеве в "город имени Виктора Павлика". По его мнению, это могло способствовать формированию единства и повышению национальной гордости.
Заметим, что автор петиции таким образом хочет почтить память исполнителя. Похоже, он считает, что Виктор Павлик уже скончался, и это станет памятным жестом в его честь. Однако артист жив.
Молодежь сможет узнать больше о великом артисте, что будет способствовать сохранению его творчества. Переименование моста по имени Виктора Павлика может быть важным для семьи артиста, а также может помочь им обеспечить достойное уважение его памяти в дальнейшем,
– говорится в петиции.
Южный мост предлагают назвать именем Виктора Павлика / Скриншот с сайта
Реакция сети
Пользователи Фейсбука высказались о петиции. Они решили, что это шутка:
- "Кто такой Павлик? Певец. У нас много Героев, которые имеют на это право. Я надеюсь, это шутка".
- "А почему не Потапа? Он более импозантный".
- "Смешная шутка. Вы остроумник".
- "Видимо кто-то пошутил!"
- "Что за бред?"
- "Я надеюсь, что это шутка".
Кроме того, некоторые предполагают, что такая петиция может быть реакцией на недавний скандал, в котором супруга Виктора Павлика хвасталась, что муж подарил ей пропуск на Южный мост.
Что известно о скандале из-за пропуска
- В мае Виктор Павлик катал жену по Южному мосту в Киеве. Однако этот объект считается стратегическим с лета 2022 г. и закрыт для частного транспорта. Для проезда по нему нужно иметь спецпропуск.
- После волны критики Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что пропуск ему выдали, чтобы ночью безопасно возвращаться с благотворительных концертов.
- После скандала у Виктора Павлика изъяли спецпропуск, чтобы все проверить.
- Екатерина Репяхова впоследствии тоже прокомментировала скандал. Она сказала, что "благодарна жизни за эту ситуацию", а также хочет "воспользоваться уроком жизни". Она также признала, что неудачно пошутила.