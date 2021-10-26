Пив просто в залі, – Гвоздьова розповіла, як MELOVIN готувався до "Танців з зірками"

У 8 випуску Ілона Гвоздьова стала в пару з MELOVIN і Лізою Русніою, яких жорстко критикувала. Після виступу на "Танцях з зірками" переможниця розповіла, як співак готується до прямих ефірів. Він нібито приходить на репетиції напідпитку та п'є просто в залі.

Після того, як Ілона Гвоздьова відмовилась брати участь у "Танцях з зірками", вона стала головним критиком проєкту. Найбільше від переможниці перепадало парі MELOVIN. Минулого тижня хореографиня переступила через свою гордість і стала з ними в тріо, аби допомогти пройти далі.

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У прямому ефірі в неділю, 24 жовтня, здавалось, що конфлікт між зірками вичерпано. Однак Ілона Гвоздьова несподівано підігріла скандал, розкривши правду про репетиції з Мелом і Лізою Русіною.

Вона заявила, що перші чотири дні пара байдикувала – "знімала тікток, шарились по залу, веселилась з песиком". Замість репетиції Ліза фарбувала волосся, а MELOVIN нібито з'являвся в павільйоні п'яним.

У понеділок і вівторок відпочивала моя неймовірна зіркова пара. У середу він був трохи напідпитку, пив просто в залі. Йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

Танцівниця додала, що пасадобль вони допрацювали лише в п'ятницю, а єдина повноцінна репетиція була в суботу. Тренування в неділю не було, бо Ліза Русіна нібито була зайнята манікюром.

Ілона Гвоздьова видалила емоційний допис за кілька хвилин після публікації. Однак MELOVIN встиг зафіксувати всі звинувачення й поширив їх у своєму інстаграмі.

Скриншот з інстаграм-сторіс MELOVIN

Реакція MELOVIN

Мене за**ало лицемірство. Ви показали своє справжнє обличчя, пробивши дно будь-якої людяності. Мені огидно й бридко, що я обіймав вас, цілував на прощання та намагався всіх підбадьорити заради одного крутого номера,

– різко відповів Мел.

Ілона Гвоздьова неодноразово називала партнерку співака Лізу Русіну "не універсальною" танцівницею. Вона критикувала дівчину після ча-ча-ча у 3 випуску, бо вона нібито рухалася гірше, ніж MELOVIN.

Повний текст публікації Ілони Гвоздьової:

У понеділок і вівторок відпочивала моя неймовірна зіркова пара – знімала тікток і кривляння. У середу він був трохи напідпитку, пив просто в залі. Йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу. Ані ногою, ані рукою, ані поставити, ані станцювати – просто нуль. У результаті все, що поставила, їм не підійшло, вони навіть відпрацьовувати не стали.

У четвер постановка була перервана зйомками щоденника, записами інтерв'ю і моїми студентами. Нічого не вміючи, не танцюючи, не роблячи, шарились по залу, хавали, веселились з песиком. Мел пішов на черговий концерт чи куди там. Ліза пішла фарбувати волосся, адже образ важливіше, ніж танець, тренування. Дратують уже їхні тупі висловлювання.

У п'ятницю з'явилась клітка на ВДНГ, і ми змогли допрацювати весь номер. Ліза нічого толком не змогла станцювати, адже клітка залізна, а нігті в неї довгі, незручно танцювати!

У суботу якось потренувались, у неділю замість тренування був манікюр. У підсумку пройшли далі.