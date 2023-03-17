Виконавець зізнається, що його життя щодня в зоні ризику, бо ворог не припиняє обстріли. Раніше Коля Сєрга в інтерв’ю 24 Каналу пригадував небезпечні моменти під час поїздок на фронт.

До теми Під час виступу обстріляли "градами", – інтерв'ю з Колею Сєргою про війну та концерти на фронті

Що Коля Сєрга відчуває під час обстрілів

За його словами, під час обстрілів у нього з'являється тваринний страх, але разом з тим і адреналін.

Відчуваю азарт, бо я розумію, що наша справа – це дуже велика відповідальність і тому, попри всі обставини, ми маємо її нести. Коли ми потрапляємо під обстріли чи в певні небезпечні обставини, то в цей момент з'являється тваринний страх, який вмикає у тобі адреналін, і разом з ним завантажується стан азарту,

– пояснив Сєрга.

Він зазначає, що в такі моменти ти стаєш швидшим та оперативніше ухвалюєш рішення, ніж у спокійному стані.

"У хвилини обстрілів ти починаєш прораховувати звідки і куди летить, наскільки ти є об'єктом цих обстрілів, і, звісно, перша думка – як і де сховатися", – розповів Коля.

Одного разу поруч були ближчі бої

Крім того, артист зізнався, що була ситуація, коли біля нього відбувалися ближні бої, проте він не брав у них участь.

Я був на бойовому завданні з хлопцями, виконував накази командира. Він ухвалив рішення не стріляти, перечекати, тому ми так і зробили,

– додав Сєрга.

До слова, Коля Сєрга також розповів про своє ставлення до мобілізації в Україні. На його думку, кожен українець має піти у військкомат, щоб відмітитися там, адже не всіх відправляють на фронт. Більше деталей – читайте у статті.