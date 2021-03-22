Українська авторка книг Катерина Бабкіна та її чоловік "підхопили" COVID-19. Пара спочатку сподівалась, що це грип, втім, все зійшлось до коронавірусу. Наразі сім'я лікується вдома та ізолювалась на час хвороби.

Катерина Бабкіна захворіла на коронавірус

35-річна жінка розповіла, що відчула перші симптоми недуги на вихідних, коли в Україні почали масово вводити обласні центри у "червоні зони". Поки вона шукала в мережі, яких інструкцій слід дотримуватись в такому випадку, у неї піднялась температура до 38 градусів, а в чоловіка – до 40.

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Коротше, call me Your Majesty (називайте мене Ваша Величносте, – Showbiz 24), в мене корона… Так, ми почуваємося дуже погано. Тому якщо ви колись ловили себе на бажанні відправити мені промені підтримки та сили, квіти, подарунок чи їжу – то це зараз актуально. Все правда, це як дуже важкий грип. Горло, кашель, слабкість, м'язи, лімфовузли. Нам залишили запах і смак! Тому зверніть увагу – якщо в вас не пропав нюх і відчуття смаку, то не значить, що в вас не "ковід",

– наголосила Бабкіна.

Письменниця зазначила, що перебуває у двокімнатній квартирі разом з чоловіком, 4-місячною донькою Мішою, мамою, яка є в зоні ризику, та собакою. Але ізолюватись від дитини та матері не було як, оскільки недуга розвинулась миттєво.



Катерина Бабкіна захворіла на COVID-19 / Фото з фейсбуку Бабкіної

Настанови Бабкіної під час локдауну

"Вибачте, але я за локдаун. І не той бутафорський, що в нас, а повний. Завдяки першим жорстким локдаунам я, наприклад, не перехворіла цією хрінню в першому триместрі вагітності – і тепер, коли я знаю (ще не до кінця, правда), як мій організм реагує на "ковід", я розумію, що це б нічим хорошим не закінчилося", – зазначила Бабкіна.

Авторка переконана, що безпека кожного українця залежить від нього самого. Тому вона дала кілька персональних порад, як зберегти себе та свою сім'ю у період третьої хвилі коронавірусу в Україні: