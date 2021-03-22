Украинская автор книг Екатерина Бабкина и ее муж "подхватили" COVID-19. Пара сначала надеялась, что это грипп, впрочем, все сошлось к коронавирусу. Сейчас семья лечится дома и изолировалась на время болезни.

Екатерина Бабкина заболела коронавирусом

35-летняя женщина рассказала, что почувствовала первые симптомы болезни на выходных, когда в Украине начали массово вводить областные центры в "красные зоны". Пока она искала в сети, каких инструкций следует придерживаться в таком случае, у нее поднялась температура до 38 градусов, а у мужа – до 40.

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Короче, call me Your Majesty (называйте меня Ваше Величество, – Showbiz 24), у меня корона... Да, мы чувствуем себя очень плохо. Поэтому если вы когда-то ловили себя на желании отправить мне лучи поддержки и силы, цветы, подарок или еду – это сейчас актуально. Все правда, это как очень тяжелый грипп. Горло, кашель, слабость, мышцы, лимфоузлы. Нам оставили запах и вкус! Поэтому обратите внимание – если у вас не пропало обоняние и чувство вкуса, это не значит, что у вас не "ковид",

– отметила Бабкина.

Писательница отметила, что находится в двухкомнатной квартире вместе с мужем, 4-месячной дочкой Мишей, мамой, которая находится в зоне риска, и собакой. Но изолироваться от ребенка и матери не было как, поскольку болезнь развилась мгновенно.



Екатерина Бабкина заболела COVID-19 / Фото с фейсбука Бабкиной

Установки Бабкиной во время локдауна

"Простите, но я за локдаун. И не тот бутафорский, что у нас, а полный. Благодаря первым жестким локдаунам я, например, не переболела этой хренью в первом триместре беременности – и теперь, когда я знаю (еще не до конца, правда), как мой организм реагирует на "ковид", я понимаю, что это бы ничем хорошим не закончилось", – отметила Бабкина.

Автор убеждена, что безопасность каждого украинца зависит от него самого. Поэтому она дала несколько персональных советов, как оберегать себя и свою семью в период третьей волны коронавируса в Украине: