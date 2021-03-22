Чувствуем себя очень плохо, – писательница Екатерина Бабкина с мужем заболели коронавирусом
Украинская автор книг Екатерина Бабкина и ее муж "подхватили" COVID-19. Пара сначала надеялась, что это грипп, впрочем, все сошлось к коронавирусу. Сейчас семья лечится дома и изолировалась на время болезни.
Источник:фейсбук Екатерины Бабкиной
Екатерина Бабкина заболела коронавирусом
35-летняя женщина рассказала, что почувствовала первые симптомы болезни на выходных, когда в Украине начали массово вводить областные центры в "красные зоны". Пока она искала в сети, каких инструкций следует придерживаться в таком случае, у нее поднялась температура до 38 градусов, а у мужа – до 40.
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Короче, call me Your Majesty (называйте меня Ваше Величество, – Showbiz 24), у меня корона... Да, мы чувствуем себя очень плохо. Поэтому если вы когда-то ловили себя на желании отправить мне лучи поддержки и силы, цветы, подарок или еду – это сейчас актуально. Все правда, это как очень тяжелый грипп. Горло, кашель, слабость, мышцы, лимфоузлы. Нам оставили запах и вкус! Поэтому обратите внимание – если у вас не пропало обоняние и чувство вкуса, это не значит, что у вас не "ковид",
– отметила Бабкина.
Писательница отметила, что находится в двухкомнатной квартире вместе с мужем, 4-месячной дочкой Мишей, мамой, которая находится в зоне риска, и собакой. Но изолироваться от ребенка и матери не было как, поскольку болезнь развилась мгновенно.
Екатерина Бабкина заболела COVID-19 / Фото с фейсбука Бабкиной
Установки Бабкиной во время локдауна
"Простите, но я за локдаун. И не тот бутафорский, что у нас, а полный. Благодаря первым жестким локдаунам я, например, не переболела этой хренью в первом триместре беременности – и теперь, когда я знаю (еще не до конца, правда), как мой организм реагирует на "ковид", я понимаю, что это бы ничем хорошим не закончилось", – отметила Бабкина.
Автор убеждена, что безопасность каждого украинца зависит от него самого. Поэтому она дала несколько персональных советов, как оберегать себя и свою семью в период третьей волны коронавируса в Украине:
- "Вы НЕ В ИЗОЛЯЦИИ во время локдауна, если барчики и кинотеатры закрыли. Вы БУДЕТЕ в изоляции, если заболеете и не хотите никого убить. К вам вообще никто не придет и вы никуда не выйдете, даже в парк, потому что можете убить кого-то в лифте.
- Если вы сомневаетесь, переживет ли ваш бизнес или художественный проект локдаун, подумайте, переживет ли он, если вы и ключевые действующие лица выпадут из работоспособности на 14 дней? На месяц? На несколько месяцев восстановления после тяжелой формы? А если так же сляжет вся целевая аудитория?
- Если вы переживаете за "кукуху" во время локдауна без концертов и кафе, то учтите, выдержит ли ваша "кукуха" ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ БЛИН УЖАС за маленьких детей и престарелых родителей, за людей, которые вынужденно с вами контактировали и в конце концов за себя любимых при достаточном количестве информации о состоянии нашей медицины.
- Если в локдаун пострадают ваши заработки, прикиньте, как они пострадают, если вы заболеете и две недели пролежите пластом. Или больше? Никто точно не знает.
- Если вы уже болели, подумайте о том, что это не означает, что вы не заболеете еще раз, и второй раз не будет сложнее.
- Если вы сейчас такие же, как я, держитесь, пожалуйста. Предусмотрите все, что можно, и лягте и лежите. Читайте, пейте, записывайте веселые сториз, если можете – работайте, если можете, пишите, если у вас нет младенца – спите. Старайтесь не бояться, потому что страх ни в чем не полезен. Делайте что должны, потому что жизнь, я надеюсь, не закончится даже от болезни. И она ТОЧНО не закончится из-за локдауна".
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