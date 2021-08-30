Після візиту силовиків: Ліндеманн з Rammstein відмовився виступати в Росії

30 серпня 2021 , 22:20
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Максима Ларіна

Тілль Ліндеманн скасував виступ на фестивалі, який відбувається у російській Твері. Це сталося після того, як в його готельний номер ввірвалися силовики.

У мережі Ларін опублікував заяву продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда. У ній йдеться про те, що соліст німецького гурту Rammstein не виступить на фестивалі.

Раніше У готельний номер Ліндеманна з Rammstein навідались російські силовики

Ліндеманн не виступатиме у Росії

Причиною скасованого виступу є "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.

Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "МакЛарин за Родину",
– йдеться в заяві.

На це вже відреагували користувачі мережі, вони висловили своє обурення.


Ліндеманн з Rammstein відмовився виступати в Росії / Заява з інстаграму Максима Ларіна

У номер співака прийшли силовики: що відомо

  • У ніч на 28 серпня у номер соліста Rammstein Тілля Ліндеманна прийшли російські правоохоронці. Сталося це в готелі в селі Завидово, що у Тверській області.
  • Причину появи силовики пояснили нібито "перевіркою, яка проводилась у межах заяви".
Автор: Наталія Пристанська