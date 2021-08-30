В сети Ларин опубликовал заявление продюсера Линдеманна – Анара Рейбанда. В ней говорится, что солист немецкой группы Rammstein не выступит на фестивале.

Ранее В гостиничный номер Линдеманна из Rammstein наведались российские силовики

Линдеманн не будет выступать в России

Причиной отмененного выступления является "отсутствующая физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти.

Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину",

– говорится в заявлении.

На это уже отреагировали пользователи сети, они выразили свое возмущение.



Линдеманн из Rammstein отказался выступать в России / заявление из Инстаграма Максима Ларина

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