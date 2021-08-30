В сети Ларин опубликовал заявление продюсера Линдеманна – Анара Рейбанда. В ней говорится, что солист немецкой группы Rammstein не выступит на фестивале.
Ранее В гостиничный номер Линдеманна из Rammstein наведались российские силовики
Линдеманн не будет выступать в России
Причиной отмененного выступления является "отсутствующая физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти.
Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину",
– говорится в заявлении.
На это уже отреагировали пользователи сети, они выразили свое возмущение.
Линдеманн из Rammstein отказался выступать в России / заявление из Инстаграма Максима Ларина
В номер певца пришли силовики: что известно
- В ночь на 28 августа в номер солиста Rammstein Тилля Линдеманна пришли российские правоохранители. Произошло это в гостинице в деревне Завидово, что в Тверской области.
- Причину появления силовики объяснили якобы "проверкой, которая проводилась в рамках заявления".