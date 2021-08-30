У мережі Ларін опублікував заяву продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда. У ній йдеться про те, що соліст німецького гурту Rammstein не виступить на фестивалі.
Раніше У готельний номер Ліндеманна з Rammstein навідались російські силовики
Ліндеманн не виступатиме у Росії
Причиною скасованого виступу є "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.
Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "МакЛарин за Родину",
– йдеться в заяві.
На це вже відреагували користувачі мережі, вони висловили своє обурення.
Ліндеманн з Rammstein відмовився виступати в Росії / Заява з інстаграму Максима Ларіна
У номер співака прийшли силовики: що відомо
- У ніч на 28 серпня у номер соліста Rammstein Тілля Ліндеманна прийшли російські правоохоронці. Сталося це в готелі в селі Завидово, що у Тверській області.
- Причину появи силовики пояснили нібито "перевіркою, яка проводилась у межах заяви".