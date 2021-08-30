У мережі Ларін опублікував заяву продюсера Ліндеманна – Анара Рейбанда. У ній йдеться про те, що соліст німецького гурту Rammstein не виступить на фестивалі.

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Ліндеманн не виступатиме у Росії

Причиною скасованого виступу є "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.

Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "МакЛарин за Родину",

– йдеться в заяві.

На це вже відреагували користувачі мережі, вони висловили своє обурення.



Ліндеманн з Rammstein відмовився виступати в Росії / Заява з інстаграму Максима Ларіна

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