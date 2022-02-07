Після трагедії у Тревіса Скотта: Біллі Айліш несподівано зупинила концерт через фанатку

Американська виконавиця Біллі Айліш 5 лютого зупинила свій концерт в Атланті, бо побачила, що прихильниці під сценою стало погано. Також вона попросила усіх стати вільніше, аби уникнути тисняви.

20-річна Біллі виступала в рамках свого туру Happier Than Ever, але раптом зупинила концерт, аби врятувати прихильницю. Вона помітила, що дівчині стало важко дихати. Айліш перестала співати і почала кликати лікарів, також вона попросила допомогти дівчині вибратися з натовпу і дати їй інгалятор.

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Артистка почекала, поки дівчині стане краще і лише тоді продовжила співати. Біллі Айліш запитала у всіх присутніх у залі про їхнє самопочуття, на що глядачі відповіли, що їм не вистачає повітря. Тоді вона попросила усіх зробити крок назад, аби звільнити місце і уникнути тисняви.

Мережа вибухнула коментарями, які подякували зірці за її доброту, а саме відео стало вірусним. Кадри з концерту опублікував у ютубі Грем О'Ніл

Біллі Айліш зупинила концерт, аби допомогти прихильниці: відео онлайн

Концерт Біллі Айліш, який вона зупинила через допомогу фанатці: відео онлайн

Гіркий досвід Тревіса Скотта

Такі події особливо відгукнулись у прихильників Біллі Айліш, адже лише кілька місяців тому на концерті у Тревіса Скотта загинули 8 фанатів через тисняву. Загалом на фестивалі Astroworld Festival у Х'юстоні зібрались понад 50 тисяч меломанів, але вихід Тревіса на сцену спровокував шалений ажіотаж, через що люди в натовпі почали падати і непритомніти. Десятки фанів отримали травми, проте для восьми цей захід став фатальним.

Попри тисняву, Тревіс начебто продовжував співати та не зупиняв виступ. Однак, коли стало очевидно, що постраждало багато людей, організатори зупинили фестиваль. Тревіс Скотт після трагедії пропонував сім'ям оплатити похорони загиблих, а також організував курси психологічної реабілітації.