20-летняя Билли выступала в рамках своего тура Happier Than Ever, но вдруг остановила концерт, чтобы спасти поклонницу. Она заметила, что девушке стало трудно дышать. Айлиш перестала петь и начала звать врачей, также она попросила помочь девушке выбраться из толпы и дать ей ингалятор.

Читайте также Адель опровергла слухи о проблемах в личной жизни: что сказала звезда

Артистка подождала, пока девушке станет лучше и лишь тогда продолжила петь. Билли Айлиш спросила у всех присутствующих в зале об их самочувствии, на что зрители ответили, что им не хватает воздуха. Тогда она попросила всех сделать шаг назад, чтобы освободить место и избежать давки.

Сеть взорвалась комментариями, которые поблагодарили звезду за ее доброту, а само видео стало вирусным. Кадры с концерта опубликовал в ютубе Грэм О'Нил

Билли Айлиш остановила концерт, чтобы помочь поклоннице: видео онлайн

Концерт Билли Айлиш, который она остановила из-за помощи фанатке: видео онлайн

Горький опыт Трэвиса Скотта

Такие события особенно отозвались у поклонников Билли Айлиш, ведь всего несколько месяцев назад на концерте у Трэвиса Скотта погибли 8 фанатов из-за давки. В целом на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне собрались более 50 тысяч меломанов, но выход Трэвиса на сцену спровоцировал бешеный ажиотаж, из-за чего люди в толпе начали падать и терять сознание. Десятки фанатов получили травмы, однако для восьми человек это мероприятие стало роковым.

Несмотря на давку, Трэвис вроде бы продолжал петь и не останавливал выступление. Однако, когда стало очевидно, что пострадало много людей, организаторы остановили фестиваль. Трэвис Скотт после трагедии предлагал семьям оплатить похороны погибших, а также организовал курсы психологической реабилитации.