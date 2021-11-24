Після сварки з Вікою з "НеАнгелів": Слава Камінська з дітьми відпочиває в ОАЕ
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Українська співачка Слава Камінська поділилась новими фото з шанувальниками. Вона показала, як відпочиває з дітьми в Об'єднаних Арабських Еміратах. Схоже, зірці потрібен був релакс після конфлікту з Вікторією Смеюхою.
Відома українська співачка Слава Камінська разом з донькою Лаурою та сином Леонардом відправилась у теплі краї. Вона відпочиває в Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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Слава Камінська відправилась на відпочинок
Знаменитість оселилась у п'ятизірковому готелі Rixos Premium Saadiyat Island. На території закладу виконавиця вже влаштувала миловидну фотосесію з дітьми.
Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської
Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської
Перед камерою Слава Камінська позувала у чорному боді-купальнику. На талії зірка зав'язала клітчасту сорочку. Вона розпустила волосся й одягнула стильні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фото співачка анонсувала нову пісню-сповідь. Ймовірно, там вона зачепить тему дуету "НеАнгели", який розпався.
Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської
Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської
Камінська поставила крапку в конфлікті
- Додамо, що днями артистка дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де нібито розповіла свою версію стосунків з колегою Вікторією Смеюхою.
- Як розповідала колишня солістка "НеАнгелів" Вікторія, Слава Камінська всі 15 років знущалась з неї. Вона нібито не могла себе контролювати, а тому часто нападала на Смеюху з кулаками й виривала волосся.
- Однак скоро публіка почує другу сторону конфлікту.
Текст публікації Слави Камінської
Ось так виглядає щастя та справедливість. До речі, 3, 4, 5 фото зробив Лео. І це ще не все. Про те, як дітям довелося навчитися добре фотографувати менше, ніж за 15 років, ви почуєте у моїй новій пісні – сповіді. Незабаром на всіх цифрових майданчиках.