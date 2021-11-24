Відома українська співачка Слава Камінська разом з донькою Лаурою та сином Леонардом відправилась у теплі краї. Вона відпочиває в Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Цікаво Віка з "НеАнгелів" поділилась, як насправді Слава Камінська відреагувала на допис з тортом

Слава Камінська відправилась на відпочинок

Знаменитість оселилась у п'ятизірковому готелі Rixos Premium Saadiyat Island. На території закладу виконавиця вже влаштувала миловидну фотосесію з дітьми.



Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської



Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської

Перед камерою Слава Камінська позувала у чорному боді-купальнику. На талії зірка зав'язала клітчасту сорочку. Вона розпустила волосся й одягнула стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото співачка анонсувала нову пісню-сповідь. Ймовірно, там вона зачепить тему дуету "НеАнгели", який розпався.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Камінська поставила крапку в конфлікті

Додамо, що днями артистка дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де нібито розповіла свою версію стосунків з колегою Вікторією Смеюхою.

Як розповідала колишня солістка "НеАнгелів" Вікторія, Слава Камінська всі 15 років знущалась з неї. Вона нібито не могла себе контролювати, а тому часто нападала на Смеюху з кулаками й виривала волосся.

Однак скоро публіка почує другу сторону конфлікту.

Текст публікації Слави Камінської

Ось так виглядає щастя та справедливість. До речі, 3, 4, 5 фото зробив Лео. І це ще не все. Про те, як дітям довелося навчитися добре фотографувати менше, ніж за 15 років, ви почуєте у моїй новій пісні – сповіді. Незабаром на всіх цифрових майданчиках.