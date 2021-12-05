Після скандалу з Кароль: Оля Полякова некоректно пожартувала про Настю Каменських

В ефірі шоу "Маска" Оля Полякова нетактовно висловилась про Настю Каменських й назвала її "хвойдою". Минулі різкі слова Полякової про Тіну Кароль завершились для неї скандалом.

Вчора, 4 грудня, на екрани вийшов новий епізод шоу "Маска". У ньому трапився черговий курйоз із зірковими детективами.

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Що сказала Оля Полякова про Настю Каменських

На початку шоу Настя Каменських представляла себе. На 7 випуск співачка одягнула комбіноване вбрання – з одного боку була синя сукня, а з іншого строгий зелений піджак.

"Тут я серйозна детективка, а тут просто..." – почала говорити Настя Каменських. Але Оля Полякова її перебила і ніби замість неї сказала: "Хвойда. Ой".

Усі судді на мить розгубилися, однак саму білявку це повеселило. Настя Каменських повернулась до колеги й хотіла вдарити її по губах. Однак "конфлікт" знаменитостей перевели у жарт.

Настя Каменських продовжила своє представлення: "Тут я серйозна детективка, а тут NK". Та Оля Полякова знову пошепки повторила: "хвойда".



Настя Каменських відреагувала на жарт / Скриншот з відео

Варто зауважити, що це вже не перший "словесний курйоз" Олі Полякової на шоу "Маска".