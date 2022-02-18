Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління Суспільного. Він був не лише суддею, а й головою оргкомітету з Нацвідбору на Євробачення.

Національний відбір Євробачення-2022 обплівся скандалами як ніколи раніше. Уся відповідальність за дискваліфікацію переможниці Alina Pash лягла на плечі Суспільного мовника, тож наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна, який відповідав за організацію конкурсу.

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Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Член наглядової ради Суспільного мовлення Вадим Міський стверджує, що Ярослав Лодигін сам подав у відставку. Наразі невідомо, хто замінить його на посаді голови оргкомітету з Нацвідбору на Євробачення.

Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним в інших ролях,

– написав Вадим Міський у фейсбуці.

Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного / Фото Суспільного, Артем Галкін

Варто нагадати, що після звинувачень у нечесному суддівстві на Нацвідборі Євробачення-2022 Ярослав Лодигін заявляв, що готовий піти у відставку, аби підтвердити чисту репутацію Суспільного.

"Зараз бачу сигнали недовіри щодо моєї роботи… Я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити абсолютно кришталево чисту репутацію Суспільного у цій справі", – говорив Лодигін на пресконференції 14 лютого, за два дні після перемоги Alina Pash.

Як соцмережі реагують на звільнення Ярослава Лодигіна

Ярослав Лодигін був членом правління НСТУ з серпня 2019 року. Зокрема був відповідальний за UA: Перший та UA: Культура.

Переважна більшість користувачів інстаграму поділяє рішення судді Нацвідбору й вважає, що звільнитися після низки скандалів – це гідне рішення:

"Достойно, Нацвідбір було провалено";

"Це гідно! Дякуємо, Суспільне, за відновлення гідності української аудиторії";

"Справедливо! Це ціна за жахливу організацію та нелогічне голосування, яке виглядало як проплачене";

"Правильне рішення. За свої вчинки треба відповідати";

"Знайшли крайнього, всіх треба звільняти";

"Всього найкращого, Ярославе".

що подати у відставку оргкомітету Нацвідбору Євробачення радила й продюсерка. На її думку, вся команда на чолі з Лодигіним мала б "дружно написати заяву, скласти лапки й сказали "вибачте".

Однак серед єврофанів є кілька тих, яким прикро за Ярослава Лодигіна: