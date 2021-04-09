Після серцевого нападу помер DMX – ікона репу

50-річний американський репер та актор DMX пішов з життя через передозування наркотиками. Знаменитість помер в одній з лікарень міста Вайт-Пленс, штат Нью-Йорк.

Про втрату виданню повідомила родина репера DMX (справжнє ім'я – Ерл Сіммонс). Вони поділилися зверненням до публіки. Сім'я зірки зазначила, що оголосить інформацію про його похорон, коли уточнять деталі.

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Помер репер DMX

"Ми з глибоким смутком сьогодні повідомляємо, що наш улюблений DMX помер у 50-річному віці в лікарні міста Вайт-Плейнс. Поруч з ним була його сім'я, що підтримувала Ерла останні кілька днів. Він був воїном, який боровся до самого кінця. Він любив свою сім'ю всім серцем, і ми дорожимо часом, проведеним з ним. Музика Сіммонса надихнула незліченних шанувальників по всьому світу, і його спадщина буде жити вічно. Ми цінуємо всю любов і підтримку в цей неймовірно складний час", – передає видання слова близьких знаменитості.

Зазначимо, що напередодні, 2 квітня, репера госпіталізували. У нього діагностували серцевий напад через передозування наркотиками. DMX перебував у критичному стані та був під'єднаний до системи життєзабезпечення.

Що відомо про репера DMX