После сердечного приступа умер DMX – икона рэпа
50-летний американский рэпер и актер DMX ушел из жизни из-за передозировки наркотиками. Знаменитость умер в одной из больниц города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.
Источник:Pitchfork
О потере изданию сообщила семья рэпера DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс). Они поделились обращением к публике. Семья звезды отметила, что объявит информацию о его похоронах, когда уточнят детали.
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Умер рэпер DMX
"Мы с глубокой печалью сегодня сообщаем, что наш любимый DMX умер в 50-летнем возрасте в больнице города Уайт-Плейнс. Рядом с ним была его семья, которая поддерживала Эрла последние несколько дней. Он был воином, который боролся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Симмонса вдохновила бесчисленных поклонников по всему миру, и его наследие будет жить вечно. Мы ценим всю любовь и поддержку в это невероятно сложное время", – передает издание слова близких знаменитости.
Отметим, что накануне, 2 апреля, рэпера госпитализировали. У него диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками. DMX находился в критическом состоянии и был подключен к системе жизнеобеспечения.
Что известно о рэпере DMX
- Эрл Симмонс – американский хип-хоп исполнитель и актер, которого называют иконой рэпа. Его псевдоним расшифровывается как Dark Man X.
- Рэпер часто нарушал закон. Его арестовывали за хранение наркотиков, нападения на полицейских, подделку документов, неуплату налогов.
- Также мужчина признался, что употреблял наркотики с 14 лет. Он несколько раз пытался пройти лечение в реабилитационных центрах.
- Шесть альбомов DMX подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.
- Рэпер пробовал себя в разных сферах – снимался в нескольких фильмах. Самыми известными из них стали "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".
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