50-летний американский рэпер и актер DMX ушел из жизни из-за передозировки наркотиками. Знаменитость умер в одной из больниц города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

О потере изданию сообщила семья рэпера DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс). Они поделились обращением к публике. Семья звезды отметила, что объявит информацию о его похоронах, когда уточнят детали.

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Умер рэпер DMX

"Мы с глубокой печалью сегодня сообщаем, что наш любимый DMX умер в 50-летнем возрасте в больнице города Уайт-Плейнс. Рядом с ним была его семья, которая поддерживала Эрла последние несколько дней. Он был воином, который боролся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Симмонса вдохновила бесчисленных поклонников по всему миру, и его наследие будет жить вечно. Мы ценим всю любовь и поддержку в это невероятно сложное время", – передает издание слова близких знаменитости.

Отметим, что накануне, 2 апреля, рэпера госпитализировали. У него диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками. DMX находился в критическом состоянии и был подключен к системе жизнеобеспечения.

Что известно о рэпере DMX