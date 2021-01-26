Після важкого розриву з Аною де Армас: Бен Аффлек вирішив залишитися холостяком

Відомий голлівудський актор Бен Аффлек нещодавно пережив важкий розрив з Аною де Армас. Через це зірка повідомив про рішення певний час бути холостим.

Джерело: The Mirror

Бен Аффлек натомість планує зосередитися на праці над собою, а також хоче значну кількість часу приділяти своїм дітям.

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Бен Аффлек вирішив залишитися холостяком

Близькі друзі відомого голлівудського актора Бена Афллека повідомили, що він практично розчарувався в коханні та почуттях. Тому він вирішив на певний час побути самому та залишитися холостяком.

Бен Аффлек вважає, що самотність та відсутність стосунків підуть йому на користь. З цим погоджуються і друзі актора, які переконані в тому, що більшість романтичних відносин актора ставали токсичними одразу ж після медового місяця.

Бен згоден, що йому було б краще якийсь час побути самотнім. Якщо тільки не станеться якесь диво, і Ана не повернеться і не попросить другого шансу… Його друзі жартують про те, що він дає клятву безшлюбності,

– пише видання.

Зараз голлівудська зірка зосередив свою увагу на розставленні пріоритетів, він хоче вдосконалюватися як особистість і як батько. Однак неясно, чи зможе Бен Аффлек надовго залишатися холостяком.

Варто зазначити, що розрив з акторкою Аною де Армас був для Аффлека справді складним. Про те, що парі потрібно розійтися, Ана повідомила екскоханому телефоном.

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