Після розлучення з Вестом: Кім Кардашян підозрюють у новому романі

Американська знаменитість Кім Кардашян офіційно так і не розлучилась з репером Каньє Вестом. Та зірці вже приписали нові стосунки. Подейкують, що Кім зустрічається з репортером CNN Ваном Джонсом.

Мільярдерка та світська левиця Кім Кардашян знайома з репортером CNN Ваном Джонсом вже багато років. Однак західна преса активно поширює новини про те, що останніми місяцями вони дуже зблизилися.

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Чи закрутила Кім Кардашян новий роман

Подейкують, що зближення між Кім та Ваном призвело до романтичних почуттів між парою. Однак джерела, близькі до знаменитостей, заперечують всі чутки про відносини між ними. Натомість вони повідомляють про тісні робочі стосунки та спільний інтерес до реформи кримінального права.

Зазначимо, що у 2018 році Кардашян і Джонс працювали разом, щоб добитися помилування Еліс Джонсон. Її у 1996 році засудили до довічного тюремного ув'язнення за наркоторгівлю.

Близькі друзі Кім Кардашян натомість стверджують, що світська левиця не прагне шукати нових стосунків. Її пріоритетом є виховання дітей від Каньє Веста.

Додамо, що чутки про роман Кім Кардашян бурхливо сприйняли в мережі. Підозрюють, що зірка просто хоче використати Вана Джонса та його знання юриспруденції.

Що відомо про особисте життя Вана Джонса

Ван Джонс – відомий американський журналіст. Він часто працює адвокатом, пише книжки, є лауреатом премії Еммі та творцем кількох організацій.

Журналіст близько 2 років не перебував у жодних стосунках.

2005 року Ван Джонс одружився із Джанні Картер, з якою прожив разом 14 років.

У шлюбі репортера і його дружини народилось 2 синів.

Нагадаємо, Каньє Вест та Кім Кардашян в лютому цього року офіційно подали на розлучення. Вони довго не жили разом і не спілкувалися. Ймовірною причиною розриву могла стати передвиборча кампанія репера, а також його різкі висловлювання на тлі біполярного розладу.