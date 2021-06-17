Відомо, що на приватній території принцеси Анни, який розташований у графстві Глостершир, є кілька особняків та ферма, тому 43-річний Пітер Філліпс оселиться в одному з них. Помістя Gatcombe Park Estate принцесі Анні подарувала Єлизавета II, коли та одружувалась зі своїм чоловіком Марком Філліпсом. До слова, з ним жінка теж розлучилась і прожила у шлюбі майже 20 років.
До слова Онук Єлизавети ІІ Пітер Філліпс офіційно розлучився з дружиною
Що відомо про розлучення Пітера Філліпса
- Разом з ексдружиною Отем чоловік прожив 12 років, але у лютому 2020 року вони оголосили про розрив шлюбу. Цілий рік вони розлучались і всередині червня вони підписали усі документи. Ініціаторкою розриву стала сама Отем, яка заявляла, що була нещасливою у шлюбі. У них є двоє доньок – Саванна та Айла. Сам Пітер Філліпс є 18-тим у черзі на королівський престол.
Пітер Філліпс з ексдружиною та дітьми / Фото Getty Images
- Вони познайомились у 2003 році, а Отем не знала, що Пітер є королівським нащадком. У 2008 році вони зіграли весілля у Віндзорському замку. Що цікаво, після весілля пара продала свої весільні фото одному з британських видань та отримала за це пів мільйона фунтів стерлінгів. Їх потім звинувачували у тому, що вони використали свій королівський статус задля збагачення.